Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты пытались восстановить положение возле Григорьевки и Андреевки Донецкой области – Генштаб

Татьяна ОлейникСреда, 4 октября 2023, 20:47
Оккупанты пытались восстановить положение возле Григорьевки и Андреевки Донецкой области – Генштаб
иллюстративное фото - генштаб ссу

Генштаб ВСУ сообщил 4 октября, что оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Григорьевка и Андреевка Донецкой области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ 4 октября

Детали: Всего на фронте в течение суток произошло 45 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Реклама:

Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских военных.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и боеприпасов россиян.

Дословно: "На Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении отбили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области.

На Авдеевском направлении отразили все атаки врага в районах Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районе Марьинки Донецкой области, 6 атак в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах Вербового и Роботиного Запорожской области".

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

В США призвали Зеленского сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи

Российский корабль "Павел Державин" получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС

фотоВ Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Все новости...
Генштаб
Генштаб: Защитники уничтожили еще 450 врагов, 47 артиллерийских систем и 13 танков РФ
ВСУ имеют успехи в районе Роботино, Клещеевки и Андреевки − Генштаб
За сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по целям окупантов – Генштаб
Последние новости
13:09
В Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины в этом году на 4%
13:05
На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства
13:00
Оккупанты распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму
12:44
фотоВ Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
12:39
Украина готовится значительно увеличить экспорт зерна через Румынию и Молдову – Шмыгаль
12:38
Буданов о войне: Мы выбились из графика
12:26
СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука
12:10
У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов
12:04
В lifecell прокомментировали арест корпоративных прав российских олигархов: "Не имеют никакого контроля"
11:56
Газа будет без света, воды и топлива, пока не освободит заложников – минэнергетики Израиля
Все новости...
Реклама: