Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты пытались восстановить положение возле Григорьевки и Андреевки Донецкой области – Генштаб

Татьяна ОлейникСреда, 4 октября 2023, 20:47
Оккупанты пытались восстановить положение возле Григорьевки и Андреевки Донецкой области – Генштаб
иллюстративное фото - генштаб ссу

Генштаб ВСУ сообщил 4 октября, что оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Григорьевка и Андреевка Донецкой области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ 4 октября

Детали: Всего на фронте в течение суток произошло 45 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Реклама:

Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских военных.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и боеприпасов россиян.

Дословно: "На Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении отбили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области.

На Авдеевском направлении отразили все атаки врага в районах Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районе Марьинки Донецкой области, 6 атак в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах Вербового и Роботиного Запорожской области".

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Генштаб
Генштаб: Защитники уничтожили еще 450 врагов, 47 артиллерийских систем и 13 танков РФ
ВСУ имеют успехи в районе Роботино, Клещеевки и Андреевки − Генштаб
За сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по целям окупантов – Генштаб
Последние новости
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
Все новости...
Реклама: