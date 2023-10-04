Оккупанты пытались восстановить положение возле Григорьевки и Андреевки Донецкой области – Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил 4 октября, что оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Григорьевка и Андреевка Донецкой области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ 4 октября

Детали: Всего на фронте в течение суток произошло 45 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских военных.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и боеприпасов россиян.

Дословно: "На Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области.

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На Лиманском направлении отбили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области.

На Авдеевском направлении отразили все атаки врага в районах Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районе Марьинки Донецкой области, 6 атак в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах Вербового и Роботиного Запорожской области".