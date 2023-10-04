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ВСУ имеют успехи в районе Роботино, Клещеевки и Андреевки − Генштаб

Ирина БалачукСреда, 4 октября 2023, 08:06
ВСУ имеют успехи в районе Роботино, Клещеевки и Андреевки − Генштаб
Фото из Telegram Владимира Зеленского

Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, имеют частичный успех в районах западнее Роботино Запорожской области, а также частичный успех в районах Клищеевки и Андреевки, закрепляются на занятых рубежах.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 4 октября в Facebook

Детали: На Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отбили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области. Враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Лиманском направлении силы обороны отбили более 10 атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы оккупантов. 

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На Шахтерском и Запорожском направлениях, а также в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновений. В общем, враг нанес 5 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства".  

Детали: В то же время за минувшие сутки авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 21 артиллерийскому средству оккупантов.

Темы: УкраинаДонецкая областьЗапорожская областьГенштаб
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