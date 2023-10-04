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Окупанти намагалися відновити положення біля Григорівки та Андріївки на Донеччині – Генштаб

Тетяна ОлійникСереда, 4 жовтня 2023, 20:47
Окупанти намагалися відновити положення біля Григорівки та Андріївки на Донеччині – Генштаб
ілюстративне фото - генштаб зсу

Генштаб ЗСУ повідомив 4 жовтня, що окупанти безуспішно намагалися відновити втрачені позиції в районах населених пунктів Григорівка та Андріївка Донецької області.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ 4 жовтня

Деталі: Загалом на фронті протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військових.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та склад боєприпасів росіян.

Дослівно: "На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку відбили 5 атак ворога східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбили всі атаки ворога в районах Авдіїївки та Ласточкиного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області, 6 атак в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Вербового та Роботиного Запорізької області".

Теми: Генштабвійна
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