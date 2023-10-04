Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти намагалися відновити положення біля Григорівки та Андріївки на Донеччині – Генштаб

Тетяна ОлійникСереда, 4 жовтня 2023, 20:47
Окупанти намагалися відновити положення біля Григорівки та Андріївки на Донеччині – Генштаб
ілюстративне фото - генштаб зсу

Генштаб ЗСУ повідомив 4 жовтня, що окупанти безуспішно намагалися відновити втрачені позиції в районах населених пунктів Григорівка та Андріївка Донецької області.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ 4 жовтня

Деталі: Загалом на фронті протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військових.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та склад боєприпасів росіян.

Дослівно: "На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку відбили 5 атак ворога східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбили всі атаки ворога в районах Авдіїївки та Ласточкиного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області, 6 атак в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Вербового та Роботиного Запорізької області".

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Усі новини...
Генштаб
Генштаб: Захисники знищили ще 450 ворогів, 47 артилерійських систем і 13 танків РФ
ЗСУ мають успіхи в районі Роботиного, Кліщіївки та Андріївки − Генштаб
За добу авіація Сил оборони завдала 17 ударів по цілях окупантів – Генштаб
Останні новини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа не отримає світло, воду і пальне, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
11:48
Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію
11:46
У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією
Усі новини...
Реклама: