Окупанти намагалися відновити положення біля Григорівки та Андріївки на Донеччині – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив 4 жовтня, що окупанти безуспішно намагалися відновити втрачені позиції в районах населених пунктів Григорівка та Андріївка Донецької області.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ 4 жовтня

Деталі: Загалом на фронті протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військових.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та склад боєприпасів росіян.

Дослівно: "На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку відбили 5 атак ворога східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбили всі атаки ворога в районах Авдіїївки та Ласточкиного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області, 6 атак в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Вербового та Роботиного Запорізької області".