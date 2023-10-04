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Генштаб: Защитники уничтожили еще 450 врагов, 47 артиллерийских систем и 13 танков РФ

Елена РощинаСреда, 4 октября 2023, 08:29
Генштаб: Защитники уничтожили еще 450 врагов, 47 артиллерийских систем и 13 танков РФ
Боец стреляет, фото Генштаба ВСУ

По подсчетам украинской стороны, за минувшие сутки Россия в войне против Украины лишилась ориентировочно 450 военнослужащих, 47 артиллерийских систем, 13 танков и 18 боевых бронированных машин, кроме того был уничтожен 41 беспилотник.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 4 октября

Детали: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ с 24.02.22 до 04.10.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – порядка 279 890 (+450) человек,
  • танков – 4 745 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 9 026 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 6 612 (+47) ед,
  • РСЗО – 802 (+1) ед,
  • средств ПВО –- 540 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 121 (+41),
  • крылатых ракет – 1 530 (+1),
  • кораблей / катеров – 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 962 (+30) ед,
  • специальной техники – 946 (+3).

Данные уточняются.

Потери России в войне против Украины
Потери России в войне против Украины
Генштаб ВСУ

Темы: войнаГенштаб
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