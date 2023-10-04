Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Защитники уничтожили еще 450 врагов, 47 артиллерийских систем и 13 танков РФ

Елена РощинаСреда, 4 октября 2023, 08:29
Генштаб: Защитники уничтожили еще 450 врагов, 47 артиллерийских систем и 13 танков РФ
Боец стреляет, фото Генштаба ВСУ

По подсчетам украинской стороны, за минувшие сутки Россия в войне против Украины лишилась ориентировочно 450 военнослужащих, 47 артиллерийских систем, 13 танков и 18 боевых бронированных машин, кроме того был уничтожен 41 беспилотник.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 4 октября

Детали: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ с 24.02.22 до 04.10.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – порядка 279 890 (+450) человек,
  • танков – 4 745 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 9 026 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 6 612 (+47) ед,
  • РСЗО – 802 (+1) ед,
  • средств ПВО –- 540 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 121 (+41),
  • крылатых ракет – 1 530 (+1),
  • кораблей / катеров – 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 962 (+30) ед,
  • специальной техники – 946 (+3).

Данные уточняются.

Потери России в войне против Украины
Потери России в войне против Украины
Генштаб ВСУ

Темы: войнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

В США призвали Зеленского сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи

Российский корабль "Павел Державин" получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС

фотоВ Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Все новости...
война
Боевые возможности россиян на Ореховском направлении значительно ухудшились – ISW
Под Лиманом погиб доброволец из Латвии – СМИ
Оккупанты заявляют о "сбитых воздушных целях" в Белгородской и Брянской областях
Последние новости
13:09
В Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины в этом году на 4%
13:05
На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства
13:00
Оккупанты распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму
12:44
фотоВ Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
12:39
Украина готовится значительно увеличить экспорт зерна через Румынию и Молдову – Шмыгаль
12:38
Буданов о войне: Мы выбились из графика
12:26
СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука
12:10
У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов
12:04
В lifecell прокомментировали арест корпоративных прав российских олигархов: "Не имеют никакого контроля"
11:56
Газа будет без света, воды и топлива, пока не освободит заложников – минэнергетики Израиля
Все новости...
Реклама: