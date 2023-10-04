Генштаб: Защитники уничтожили еще 450 врагов, 47 артиллерийских систем и 13 танков РФ

По подсчетам украинской стороны, за минувшие сутки Россия в войне против Украины лишилась ориентировочно 450 военнослужащих, 47 артиллерийских систем, 13 танков и 18 боевых бронированных машин, кроме того был уничтожен 41 беспилотник.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 4 октября

Детали: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ с 24.02.22 до 04.10.23 ориентировочно составили:

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личного состава – порядка 279 890 (+450) человек,

танков – 4 745 (+13) ед,

боевых бронированных машин – 9 026 (+18) ед,

артиллерийских систем – 6 612 (+47) ед,

РСЗО – 802 (+1) ед,

средств ПВО –- 540 (+0) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 121 (+41),

крылатых ракет – 1 530 (+1),

кораблей / катеров – 20 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 8 962 (+30) ед,

специальной техники – 946 (+3).

Данные уточняются.