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У полтавского военкома нашли подозрительные активы на 1,8 млн – НАПК

Евгений КизиловСреда, 4 октября 2023, 21:29
У полтавского военкома нашли подозрительные активы на 1,8 млн – НАПК
фото: Минобороны

Нацагентство по предотвращению коррупции выявило у заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП признаки приобретения необоснованных активов на более 1,8 млн грн.

Источник: НАПК в Telegram

Детали: По данным агентства, военком в мае приобрел автомобиль TOYOTA RAV4 стоимостью почти 1,5 млн грн. В том же месяце его мать, несмотря на недостаточные доходы, приобрела в собственность квартиру в Полтаве за почти 2 млн грн.

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НАПК выяснило, что указанное жилье площадью 98 кв. м было приобретено за средства военкома.

В агентстве отмечают, что разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн грн.

Материалы переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд.

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Темы: воинский учеткоррупцияНАПКПолтавская область
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