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Защитники уничтожили за день 580 оккупантов и 26 ББМ – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 5 октября 2023, 08:24
Защитники уничтожили за день 580 оккупантов и 26 ББМ – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла ориентировочно 580 военнослужащих, 31 артиллерийскую систему, 12 танков и 26 боевых бронированных машин.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 5 октября

Детали: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ с 24.02.22 до 05.10.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 280 470 (+580) человек,
  • танков - 4 757 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 9 052 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 6 643 (+31) ед,
  • РСЗО - 804 (+2) ед,
  • средств ПВО - 540 (+0) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 129 (+8),
  • крылатых ракет - 1 530 (+0),
  • кораблей/катеров - 20 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8 980 (+18) ед,
  • специальной техники - 948 (+2).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силывойна
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