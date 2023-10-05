За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла ориентировочно 580 военнослужащих, 31 артиллерийскую систему, 12 танков и 26 боевых бронированных машин.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 5 октября

Детали: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ с 24.02.22 до 05.10.23 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава - около 280 470 (+580) человек,

танков - 4 757 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 9 052 (+26) ед,

артиллерийских систем - 6 643 (+31) ед,

РСЗО - 804 (+2) ед,

средств ПВО - 540 (+0) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 129 (+8),

крылатых ракет - 1 530 (+0),

кораблей/катеров - 20 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8 980 (+18) ед,

специальной техники - 948 (+2).

Данные уточняются.