Защитники уничтожили за день 580 оккупантов и 26 ББМ – Генштаб
Четверг, 5 октября 2023, 08:24
За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла ориентировочно 580 военнослужащих, 31 артиллерийскую систему, 12 танков и 26 боевых бронированных машин.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 5 октября
Детали: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ с 24.02.22 до 05.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 280 470 (+580) человек,
- танков - 4 757 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 9 052 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 6 643 (+31) ед,
- РСЗО - 804 (+2) ед,
- средств ПВО - 540 (+0) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 129 (+8),
- крылатых ракет - 1 530 (+0),
- кораблей/катеров - 20 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8 980 (+18) ед,
- специальной техники - 948 (+2).
Данные уточняются.