Заключенные разводили бойцов ВСУ и волонтеров на машины: полиция разоблачила мошенников

Заключенные вместе с сообщниками за пределами колонии "продавали" военным ВСУ и волонтерам несуществующие машины, а потом исчезали, получив деньги - их разоблачила полиция.

Источник: пресс-служба Нацполиции, пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: Полиция сообщает, что участники схемы размещали в соцсетях объявления о продаже автомобилей, и обещали доставить их на фронт. Однако, получив деньги, переставали выходить на связь.

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Мошенники обещали авто по ценам, которые были ниже рыночных, и входили в доверие благодаря "легендам".

фото полиции

Например, в телефонном разговоре с одним из защитников, который заинтересовался автомобилем, мошенник рассказал вымышленную историю, что якобы его отец тоже воюет, а затем он хочет помочь украинским воинам и готов лично доставить автомобиль к линии фронта.

При этом он просил перечислить лишь несколько тысяч гривен на бензин. Впоследствии в дороге автомобиль якобы "сломался" - понадобились средства на его "ремонт". Таким образом мошенники присваивали от нескольких тысяч гривен до полной стоимости машины.

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Еще один из обманутых, раненый военный ВСУ, находясь в госпитале, вместе с побратимами хотел приобрести для своего подразделения Volkswagen Transporter за 120 тысяч гривен. Из-за того, что "продавец" сделал скидку до 100 тысяч гривен и сам вызвался доставить автомобиль на передовую, мужчина доверился ему и перечислил в течение двух недель всю сумму, но машины так и не получил.

Сообщники на свободе получали деньги на открытые карточные счета, небольшую часть оставляли себе, а остальное - пересылали организаторам сделки, которые распределяли средства между другими сообщниками.

Кроме военных, среди пострадавших есть волонтеры.

Два организатора и четверо участников схемы сейчас отбывают наказание в исправительной колонии на Житомирщине за ограбления и кражи. Также в состав группы входило шесть граждан "с воли" - в Киеве, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Полицейские установили личности 22 пострадавших лица, которые перечислили средства мошенникам. Однако полиция отмечает, что количество пострадавших значительно больше.

По месту отбывания наказания организаторов и активных участников и по месту жительства их сообщников, причастных к мошенническим действиям, в г. Киеве, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях, проведены обыски.

Полицейские изъяли "рабочие" записи, деньги, телефоны, карточки, планшеты и др.

12 организаторам и участникам группировки объявили о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12-ти лет с конфискацией имущества.