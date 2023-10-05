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Захисники знищили за день 580 окупантів і 26 ББМ – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 5 жовтня 2023, 08:24
Захисники знищили за день 580 окупантів і 26 ББМ – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Росія у війні проти України втратила орієнтовно 580 військовослужбовців, 31 артилерійську систему, 12 танків і 26 бойових броньованих машин.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 5 жовтня

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 до 05.10.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 280 470 (+580) осіб,
  • танків ‒ 4 757 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9 052 (+26) од,
  • артилерійських систем ‒ 6 643 (+31) од,
  • РСЗВ – 804 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 540 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5129 (+8),
  • крилатих ракет ‒ 1 530 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 980 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 948 (+2).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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