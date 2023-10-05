Захисники знищили за день 580 окупантів і 26 ББМ – Генштаб
Четвер, 5 жовтня 2023, 08:24
За минулу добу Росія у війні проти України втратила орієнтовно 580 військовослужбовців, 31 артилерійську систему, 12 танків і 26 бойових броньованих машин.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 5 жовтня
Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 до 05.10.23 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу ‒ близько 280 470 (+580) осіб,
- танків ‒ 4 757 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9 052 (+26) од,
- артилерійських систем ‒ 6 643 (+31) од,
- РСЗВ – 804 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 540 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5129 (+8),
- крилатих ракет ‒ 1 530 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 980 (+18) од,
- спеціальної техніки ‒ 948 (+2).
Дані уточнюються.