За минулу добу Росія у війні проти України втратила орієнтовно 580 військовослужбовців, 31 артилерійську систему, 12 танків і 26 бойових броньованих машин.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 5 жовтня

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 до 05.10.23 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 280 470 (+580) осіб,

танків ‒ 4 757 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 9 052 (+26) од,

артилерійських систем ‒ 6 643 (+31) од,

РСЗВ – 804 (+2) од,

засобів ППО ‒ 540 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5129 (+8),

крилатих ракет ‒ 1 530 (+0),

кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 980 (+18) од,

спеціальної техніки ‒ 948 (+2).

Дані уточнюються.