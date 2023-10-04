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Войска РФ изменили тактику: уступают позиции и бьют в ответ – NYT

Татьяна ЛозовенкоСреда, 4 октября 2023, 14:06
Войска РФ изменили тактику: уступают позиции и бьют в ответ – NYT
ФОТО: GETTY IMAGES

Российские военные прибегли к тактике "эластичной обороны" во время украинского наступления.

Источник: The New York Times со ссылкой на экспертов по вопросам безопасности, украинских чиновников, военных экспертов 

Дословно NYT: "Одним из чрезвычайно сложных препятствий для украинских войск является тактика, которую взяли на вооружение российские военные: уступать позиции, а затем наносить ответный удар.

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Вместо того, чтобы удерживать линию окопов любой ценой перед лицом украинского наступления, как отмечают эксперты по вопросам безопасности, российское командование применило давнюю военную тактику, известную как "эластичная оборона".

Для ее реализации они отходят на вторую линию позиций, поощряя украинских военных продвигаться вперед, а затем наносят ответный удар, когда силы противника становятся уязвимыми - или во время передвижения по открытой местности, или когда они подходят к недавно оставленным российским позициям". 

Детали: "Эластичная оборона" – не новая стратегия.  Советский Союз применял ее в 1943 году во время Курской битвы. 

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Ее цель – не дать войскам врага фактически закрепиться на позиции и использовать ее как плацдарм для дальнейшего наступления. 

В то же время, как отмечает NYT, по мнению украинских чиновников и военных экспертов, эта тактика является лишь одним из нескольких факторов, которые препятствуют наступлению Украины.

Кроме "эластичной обороны", продвижение замедляют минные поля, окопы, танковые заграждения, а также нежелание союзников в НАТО предоставить Украине современные истребители и оружие большей дальности на более ранних этапах полномасштабной войны.

Эксперты, с которыми поговорило издание, добавляют, что невозможно установить, применяют ли россияне эту тактику сейчас. 

Что предшествовало:

  • Институт изучения войны заметил признаки этой тактики в последние дни вокруг села Роботино, которое контролируют ВСУ.

Темы: РосcиявойнаВооруженные силы
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