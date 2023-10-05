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Грузия спешит с принятием закона "о палатках", опасаясь беспорядков

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 12:25
Грузия спешит с принятием закона о палатках, опасаясь беспорядков
флаг Грузии, фото Pixabay

Грузинский парламент намерен до конца недели завершить принятие изменений в закон об общественных собраниях, которые оппозиция критикует как "российские".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: Юридический комитет парламента Грузии почти единодушно поддержал законопроект, который называют "законом о палатках".

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По информации СМИ, проект собираются вынести в зал на голосование во втором чтении в четверг и провести голосование в финальном третьем чтении также на этой неделе. В первом чтении изменения одобрили 2 октября.

Инициаторы объясняют спешку якобы необходимостью обеспечить безопасность госучреждениям и гражданам Грузии, ссылаясь на заявление Службы госбезопасности от 18 сентября о том, что якобы определенная группа лиц готовит в стране дестабилизацию и беспорядки по "украинскому сценарию", конечной целью которых является смена власти насильственным путем.

Также стало известно, что в Службе госбезопасности допросили руководителя грузинской ячейки организации CANVAS, которой силовики приписали якобы причастность к таким планам и заявили, что Агентство международного развития США (USAID) финансировало ее тренинги в Тбилиси "по организации насильственных акций".

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Темы: Грузия
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