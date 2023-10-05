Грузія поспішає зі схваленням закону "про намети", побоюючись заворушень
Грузинський парламент має намір до кінця тижня завершити ухвалення змін до закону про громадські зібрання, які опозиція критикує як "російські".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа"
Деталі: Юридичний комітет парламенту Грузії майже одностайно підтримав законопроєкт, який називають "законом про намети".
За інформацією ЗМІ, проєкт збираються винести у залу на голосування в другому читанні у четвер і провести голосування у фінальному третьому читанні також цього тижня. У першому читанні зміни схвалили 2 жовтня.
Ініціатори пояснюють поспіх буцімто необхідністю гарантувати безпеку держустановам і громадянам Грузії, посилаючись на заяву Служби держбезпеки від 18 вересня про те, що нібито певна група осіб готує в країні дестабілізацію та заворушення за "українським сценарієм", кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом.
Також стало відомо, що у Службі держбезпеки допитали керівника грузинського осередку організації CANVAS, якій силовики приписали нібито причетність до таких планів та заявили, що Агентство міжнародного розвитку США (USAID) фінансувало її тренінги у Тбілісі "з організації насильницьких акцій".
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