Грузія поспішає зі схваленням закону "про намети", побоюючись заворушень

Грузинський парламент має намір до кінця тижня завершити ухвалення змін до закону про громадські зібрання, які опозиція критикує як "російські".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа"

Деталі: Юридичний комітет парламенту Грузії майже одностайно підтримав законопроєкт, який називають "законом про намети".

Реклама:

За інформацією ЗМІ, проєкт збираються винести у залу на голосування в другому читанні у четвер і провести голосування у фінальному третьому читанні також цього тижня. У першому читанні зміни схвалили 2 жовтня.

Ініціатори пояснюють поспіх буцімто необхідністю гарантувати безпеку держустановам і громадянам Грузії, посилаючись на заяву Служби держбезпеки від 18 вересня про те, що нібито певна група осіб готує в країні дестабілізацію та заворушення за "українським сценарієм", кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом.

Також стало відомо, що у Службі держбезпеки допитали керівника грузинського осередку організації CANVAS, якій силовики приписали нібито причетність до таких планів та заявили, що Агентство міжнародного розвитку США (USAID) фінансувало її тренінги у Тбілісі "з організації насильницьких акцій".

ВІДЕО ДНЯ

Читайте більше на цю тему у статті про те, як відмова від санкцій змушує Тбілісі готуватися до протестів.