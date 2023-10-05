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Грузія поспішає зі схваленням закону "про намети", побоюючись заворушень

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 12:25
Грузія поспішає зі схваленням закону про намети, побоюючись заворушень
прапор Грузії, фото Pixabay

Грузинський парламент має намір до кінця тижня завершити ухвалення змін до закону про громадські зібрання, які опозиція критикує як "російські".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа"

Деталі: Юридичний комітет парламенту Грузії майже одностайно підтримав законопроєкт, який називають "законом про намети".

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За інформацією ЗМІ, проєкт збираються винести у залу на голосування в другому читанні у четвер і провести голосування у фінальному третьому читанні також цього тижня. У першому читанні зміни схвалили 2 жовтня

Ініціатори пояснюють поспіх буцімто необхідністю гарантувати безпеку держустановам і громадянам Грузії, посилаючись на заяву Служби держбезпеки від 18 вересня про те, що нібито певна група осіб готує в країні дестабілізацію та заворушення за "українським сценарієм", кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом.

Також стало відомо, що у Службі держбезпеки допитали керівника грузинського осередку організації CANVAS, якій силовики приписали нібито причетність до таких планів та заявили, що Агентство міжнародного розвитку США (USAID) фінансувало її тренінги у Тбілісі "з організації насильницьких акцій".

ВІДЕО ДНЯ

Читайте більше на цю тему у статті про те, як відмова від санкцій змушує Тбілісі готуватися до протестів.

Теми: Грузія
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