В РФ задержали подростков, которые якобы должны были взорвать газопровод

В российском Комсомольске-на-Амуре задержали двух парней 17-ти и 18-ти лет, которые, по информации ФСБ, якобы планировали взорвать газопровод по "заданию спецслужб Украины".

Источник: российский "Коммерсант" со ссылкой на источник

Дословно: "По информации источника, одному задержанному 17 лет, второму - 18. Они готовились устроить взрыв на газопроводе под Комсомольском-на-Амуре. В этом районе проходит ветка газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток.

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Также в задание входил подрыв оборудования сотовой связи. За успешное выполнение задания молодым людям пообещали по 100 тыс. руб. каждому".

Детали: Подростков задержали оперативники ФСБ. Россияне утверждают, что это случилось во время "подготовки к терактам".

В РФ им инкриминируют покушение на совершение террористического акта (ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ). Парней поместили под стражу.

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Отмечается, что официальной информации российские силовые ведомства пока не предоставляли.