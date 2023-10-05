В РФ затримали підлітків, які начебто мали підірвати газопровід
У російському Комсомольську-на-Амурі затримали двох хлопців 17-ти та 18-ти років, які, за інформацією ФСБ, начебто планували підірвати газопровід за "завданням спецслужб України".
Джерело: російський "Комерсант" з посиланням на джерело
Дослівно: "За інформацією джерела, одному затриманому 17 років, другому - 18. Вони готувалися влаштувати вибух на газопроводі під Комсомольськом-на-Амурі. У цьому районі проходить гілка газопроводу Сахалін-Хабаровськ-Владивосток.
Також у завдання входив підрив обладнання стільникового зв'язку. За успішне виконання завдання молодим людям пообіцяли по 100 тис. руб. кожному".
Деталі: Підлітків затримали оперативники ФСБ. Росіяни стверджують, що це трапилося під час "підготовки до терактів".
В РФ їм інкримінують замах на вчинення терористичного акту (ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 КК РФ). Хлопців помістили під варту.
Відзначається, що офіційної інформації російські силові відомства поки що не надавали.