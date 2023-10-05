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В РФ затримали підлітків, які начебто мали підірвати газопровід

Альона Мазуренко Четвер, 5 жовтня 2023, 12:58
В РФ затримали підлітків, які начебто мали підірвати газопровід
фото: газпром

У російському Комсомольську-на-Амурі затримали двох хлопців 17-ти та 18-ти років, які, за інформацією ФСБ, начебто планували підірвати газопровід за "завданням спецслужб України".

Джерело: російський "Комерсант" з посиланням на джерело

Дослівно: "За інформацією джерела, одному затриманому 17 років, другому - 18. Вони готувалися влаштувати вибух на газопроводі під Комсомольськом-на-Амурі. У цьому районі проходить гілка газопроводу Сахалін-Хабаровськ-Владивосток.

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Також у завдання входив підрив обладнання стільникового зв'язку. За успішне виконання завдання молодим людям пообіцяли по 100 тис. руб. кожному".

Деталі: Підлітків затримали оперативники ФСБ. Росіяни стверджують, що це трапилося під час "підготовки до терактів". 

В РФ їм інкримінують замах на вчинення терористичного акту (ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 КК РФ). Хлопців помістили під варту.

ВІДЕО ДНЯ

Відзначається, що офіційної інформації російські силові відомства поки що не надавали.

Теми: Росіягазвибух
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