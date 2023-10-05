Минмолодежи требует FIFA и UEFA отменить решение о допуске россиян к соревнованиям

Министерство молодежи и спорта Украины призывает FIFA и UEFA отменить решение о допуске россиян на международные соревнования.

Источник: Министерство молодежи и спорта Украины

Дословно: "Мы требуем отмены решений FIFA и UEFA, как ограничивающих права украинских детей, которых Россия лишила права безопасно тренироваться и просто жить в родной стране, без угрозы быть украденным, изнасилованным или убитым.

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Украина обратилась ко всем ассоциациям-членам UEFA с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с РФ.

Официально о таком бойкоте уже заявили ассоциации футбола Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Румынии. Еще несколько стран - Швейцария, Чехия, Нидерланды и Эстония - заявили, что ждут дальнейших объяснений от UEFA.

Мы твердо убеждены, что футбол всегда должен пропагандировать мир, толерантность и справедливость, а не побуждать продолжать войну и пропагандировать безнаказанность.

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Мы призываем FIFA и UEFA противостоять насилию и агрессии со стороны РФ. Мы будем решительно отстаивать эту позицию, пока Россия будет воевать против Украины и пока не восстановится мир на европейском континенте".

Детали: В министерстве отмечают, что из Украины было похищено и вывезено в Россию по меньшей мере 19 тысяч детей.

Российские войска разрушили 2767 учебных заведений в Украине. Пострадали 344 спортивных объекта, 95 из них - Россией разрушены полностью или уничтожены частично.

Оккупанты убивают и похищают украинских детей, уничтожают объекты гражданской инфраструктуры, включая стадионы и спортивные школы.

С начала полномасштабного вторжения Россия убила 504 ребенка, и еще 1129 получили ранения в результате российской агрессии.

Уже задокументировано 3209 преступлений российских оккупантов против детей, включая 13 фактов сексуального насилия против несовершеннолетних.

В ведомстве отмечают, что несмотря на эти действия оккупантов, UEFA и FIFA возвращают на соревнования российских детей, которые по вине этого органа будут уверены, что их страна имеет право убивать других и все делает правильно.

Напомним: