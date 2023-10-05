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Зеленский обсудил с премьером Испании новую помощь и открытие переговоров с ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 13:50
Зеленский обсудил с премьером Испании новую помощь и открытие переговоров с ЕС
Зеленский в Испании 5 октября, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Испании Педро Санчесом во время встречи в Гранаде новый пакет оборонной поддержки для Украины и открытие переговоров о вступлении в Евросоюз.

Источник: Зеленский в своем Telegram-канале в четверг, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам президента, он обсудил с Санчесом новый пакет оборонной поддержки, который содержит дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.

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Также речь шла о дальнейшем движении Украины в ЕС.

Дословно Зеленский: "Готовимся начать переговоры по вступлению Украины в ЕС под председательством Испании. Спасибо за поддержку нашего стремления".

Больше деталей: Испания до конца года будет председательствовать в Совете ЕС. В декабре пройдет встреча европейских лидеров, на которой потенциально могут принять решение об открытии переговоров с Украиной.

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Также, по словам Зеленского, они обсудили с Санчесом предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом и работу и защиту зернового коридора.

Зеленский поблагодарил за поддержку и четкое осуждение российской агрессии Санчеса и все испанское общество.

Что предшествовало: Зеленский находится с визитом в испанском городе Гранада, где 5 октября проходит саммит Европейского политического сообщества.

Прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Испании, Зеленский прокомментировал беспокойство относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны США.

Темы: ЗеленскийИспанияпомощь Украине
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