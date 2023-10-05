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Зеленський обговорив із прем’єром Іспанії нову допомогу і відкриття переговорів з ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 13:50
Зеленський обговорив із прем’єром Іспанії нову допомогу і відкриття переговорів з ЄС
Зеленський в Іспанії 5 жовтня, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом під час зустрічі у Гранаді новий пакет оборонної підтримки для України та відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу.

Джерело: Зеленський у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами президента, він обговорив із Санчесом новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи.

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Також ішлося про подальший рух України до ЄС.

Дослівно Зеленський: "Готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення". 

Більше деталей: Іспанія до кінця року головуватиме у Раді ЄС. У грудні пройде зустріч європейських лідерів, на якій потенційно можуть ухвалити рішення про відкриття переговорів з Україною.

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Також, за словами Зеленського, вони обговорили із Санчесом надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і роботу й захист зернового коридору.

Зеленський подякував за підтримку й чітке засудження російської агресії Санчесу та всьому іспанському суспільству.

Що передувало: Зеленський перебуває з візитом в іспанському місті Гранада, де 5 жовтня проходить саміт Європейської політичної спільноти.

Прибувши на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії, Зеленський прокоментував занепокоєння щодо подальшої підтримки України з боку США.

Теми: ЗеленськийІспаніядопомога Україні
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