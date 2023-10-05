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Я слышал от Байдена о стопроцентной поддержке Украины – Зеленский

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 12:59
Я слышал от Байдена о стопроцентной поддержке Украины – Зеленский
Владимир Зеленский и Джо Байден, архивное фото Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Испании, отверг обеспокоенность по поводу дальнейшей поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Источник: "Европейская правда"

Детали: На вопрос прессы, волнуют ли его новости из США о помощи Украине, Зеленский ответил: "В Украине мы перестали волноваться в первые дни полномасштабного вторжения. Думаю, для нас уже поздно волноваться".

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Украинский президент рассказал, что во время визита в США слышал заверения в полной поддержке Украины от президента Джо Байдена.

Прямая речь: "Я был в Вашингтоне, встречался с президентом Байденом, я слышал о стопроцентной поддержке Белого дома, и также (слышал) о двухпартийной поддержке в Конгрессе".

Детали: Украинский президент обратил внимание на то, что сейчас в США "сложный избирательный период", поэтому звучат "разные голоса", и некоторые голоса "очень странные".

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"Мы будем говорить об этом сегодня", – сказал он, имея в виду встречу европейских лидеров в Гранаде.

Зеленский также назвал сохранение единства Европы самым большим вызовом на данный момент и отметил, что будет говорить на встречах в четверг о необходимости защитить украинское небо от будущих российских атак зимой.

Этому предшествовало: На прошлой неделе Палата представителей США решила не включать дальнейшее финансирование на поддержку Украины во временный законопроект о государственном финансировании, а во вторник – проголосовала за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера палаты.

В Белом доме перед голосованием выразили уверенность, что несмотря на ситуацию со снятием Маккарти с должности Конгресс сможет поддержать дополнительное финансирование для оборонных нужд Украины.

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Темы: ЗеленскийБайденСШАпомощь Украине
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