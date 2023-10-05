Зеленский предупреждает, что Россия может атаковать другие страны в 2028 году

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в случае заморозки войны в Украине Россия может атаковать и другие страны в 2028 году.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Испании

Прямая речь: "Сейчас Россия рассматривает различные сценарии на ближайшие годы. Один из них особенно опасен. Если в этой агрессии против Украины будет любая пауза, любая заморозка ситуации, то будет новый критический момент – 2028 год.

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Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал, и у России будет достаточно силы атаковать страны, которые в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствуют российские контингенты.

Это четкая информация от нашей разведки, и мы сигнализируем вам об этом".

Детали: Президент подчеркнул, что Россия "ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше".

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"Пожалуйста, помните, что наиболее опасный враг – это тот, который сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов", – подчеркнул он.