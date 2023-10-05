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Российские насильники: больше всего случаев на Херсонщине, пострадавшим – от 4 до 83 лет

Елена РощинаЧетверг, 5 октября 2023, 14:30
Российские насильники: больше всего случаев на Херсонщине, пострадавшим – от 4 до 83 лет
Российские военные, фото ТАСС с Радио Свобода

Больше всего сексуальных преступлений российских военнослужащих против украинцев и украинок зафиксировано в Херсонской области, из 235 случаев по Украине 66 уже удалось раскрыть.

Источник: проект "Радио Свобода" "Новости Приазовья"

Детали: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 30 сентября сообщил, что Россия использует сексуальное насилие как тактику войны, оружие и инструмент унижения и подавления украинского народа. 

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Офис генерального прокурора Украины зафиксировал уже 235 фактов сексуального насилия. Возраст пострадавших составляет от 4-х до 82-х лет. 

На данный момент наибольшее количество случаев сексуального насилия зафиксировано в Херсонской области – 72, в Киевской области – 52, в Донецкой области – 55, в Харьковской области – 21, в Запорожской области – 15, в Черниговской области – 6, в Луганской области – 3, в Николаевской области – 9, в Сумской области – 2.

Комиссия ООН по расследованию военных преступлений 25 сентября во время доклада в Совете по правам человека в Женеве отметила, что на Херсонщине российские солдаты насиловали и совершали сексуальное насилие над женщинами в возрасте от 19 до 83-х лет. Часто членов семьи держали в соседней комнате, поэтому они были вынуждены слушать, как происходит насилие.

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Начальник специализированного управления Офиса генпрокурора Ирина Диденко рассказала "Новостям Приазовья", что 235 случаев сексуального насилия, которые зафиксированы ведомством, – это те случаи, в которых пострадавшие готовы давать показания. Из них 66 случаев уже удалось раскрыть, добавила представитель Офиса генпрокурора.

О фактах сексуального насилия становится известно после освобождения территорий или после того, как пострадавший человек выехал из оккупации.

Прямая речь Диденко: "Это исключительно те факты, где люди готовы заходить в уголовный процесс, а это не просто, потому что надо повторно пересказывать свою историю. Не все готовы к коммуникации даже с нами. Фактов, действительно, больше как раз по Херсонщине – это 72 факта. Если отдельно Запорожье – это 15.

Но опять-таки мы больше всего фактов узнаем там, где произошло больше всего деоккупации. Только произошла деоккупация, сразу у нас выясняются новые факты. Плюс люди немножко начинают больше доверять, поскольку видят наши новые подходы".

Детали: Представительница Офиса генпрокурора подтвердила, что возраст пострадавших – от 4-х до 83-х лет. По ее словам, много случаев с 72-летними и 82-летними. 

"Здесь нужно понимать контекст, здесь речь вовсе не об удовлетворении каких-то потребностей. Речь идет исключительно об уничтожении человека, о надругательстве над этим человеком, о попытке его морально и физически уничтожить. Поэтому возраст на самом деле разный", – пояснила Диденко.

"Есть (случай) – 4 года ребенку. Это раскрытое уже преступление, мы недавно направили обвинительный акт в суд в отношении них. И там, кстати, в этом же кейсе, девушки 15, 17 лет и женщина – 83 года", – добавила Диденко.

Каждая история поражает своим ужасом, говорит руководительница специализированного управления Офиса Генпрокурора.

Одна из женщин, чтобы спастись от солдата РФ на блокпосту, убегала через минное поле – ей посчастливилось выжить, рассказала Диденко.

Она отметила, что пострадавшие очень хорошо запоминают лицо обидчика, даже если проходит много времени. Поэтому в раскрытых делах уже установлены личности насильников, то есть известны имена непосредственных исполнителей преступлений.

Но есть еще те, кто отдает приказы или потакает совершению этих военных преступлений.

Прямая речь Диденко: "Мы осознаем, что преступления совершались если не по указанию, то при попустительстве высшего руководства. Поэтому наша ключевая задача – собрать как пирамидкой все эти преступления от исполнителей до тех, кто их организовывал, до высшего руководства. С тем уже идти в Международный уголовный суд".

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Темы: войнаоккупациякриминалХерсонская область
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