Европарламент осудил действия Азербайджана в Карабахе и хочет пересмотреть отношения с Баку

Европарламент принял резолюцию с призывом пересмотреть отношения ЕС с Азербайджаном, поскольку осуждает тот факт, что из-за военной операции Баку против Нагорного Карабаха из региона выехало фактически все население.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента

Детали: Резолюцию одобрили 491 голосом "за", против голосовали 9 евродепутатов и 36 – воздержались.

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В тексте депутаты осуждают вооруженную операцию, проведенную Баку против непризнанной республики в Нагорном Карабахе 19-20 сентября, называя ее нарушением международного права и прав человека и срывом предыдущих попыток договориться о мире.

Учитывая то, что регион после этого покинули более 100 тысяч этнических армян, практически все население Карабаха, евродепутаты приравнивают ситуацию к этнической чистке.

Парламентарии призывают ЕС и стран-членов предоставить Армении помощь для принятия этих беженцев из Карабаха, а также призывают к "точечным санкциям" против должностных лиц правительства Азербайджана в связи с систематическими нарушениями режима тишины, а также нарушениями прав человека в Карабахе. Также требуют расследовать действия азербайджанских военных, имеющие признаки военных преступлений.

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В дополнение, евродепутаты осудили агрессивную риторику руководства Азербайджана в отношении Армении, предостерегают Баку от "военного авантюризма" и призвали Турцию использовать свое влияние на руководство Азербайджана.

Европарламент призывает ЕС пересмотреть отношения с Азербайджаном, поскольку стратегическое партнерство со страной, к которой есть большие вопросы с точки зрения соблюдения международного права и прав человека, несовместимо с целями внешней политики ЕС.

Если политика Азербайджана существенно не изменится, депутаты предлагают приостановить упрощенный визовый режим с Азербайджаном, а также призывают уменьшать зависимость от газа из Азербайджана и быть готовыми к полному прекращению такого импорта в случае прямой или гибридной агрессии Азербайджана против Армении.

Напомним: