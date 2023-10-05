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ЕС не может заменить поддержку Украины со стороны США – Боррель

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 13:34
ЕС не может заменить поддержку Украины со стороны США – Боррель
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что США должны пересмотреть свое решение о помощи Украине, так как Евросоюз, по его мнению, не может заменить эту поддержку.

Источник: Боррель на саммите Европейского политического сообщества в Испании, "Европейская правда"

Детали: Боррель назвал решение США не включать поддержку Украины в соглашение о временном финансировании плохой новостью и выразил надежду, что это не окончательная позиция Соединенных Штатов.

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Прямая речь: "Украина нуждается в поддержке ЕС, и мы уверены, что будем иметь ее, и мы повысим ее, но также (Украина нуждается) и в помощи США. Я надеюсь, украинцы надеются, и я думаю, что каждый, кто не хочет, чтобы Путин выиграл эту войну, должен искать пути, чтобы США пересмотрели этот вопрос и продолжили поддерживать Украину".

Больше деталей: В то же время он отметил, что "Европа не может заменить США" в вопросе поддержки Украины, хотя планирует расширить помощь.

Прямая речь: "Европа увеличивает свою поддержку. На столе - предложение на 50 млрд евро с гражданской и экономической стороны и на 20 млрд евро - с военной стороны".

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Что предшествовало:

  • На прошлой неделе Палата представителей США решила не включать дальнейшее финансирование на поддержку Украины во временный законопроект о государственном финансировании, а во вторник – проголосовала за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера палаты.
  • В Белом доме перед голосованием выразили уверенность, что несмотря на ситуацию со снятием Маккарти с должности Конгресс сможет поддержать дополнительное финансирование для оборонных нужд Украины.

Темы: ЕСпомощь УкраинеСШАвойна
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