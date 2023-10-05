Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Європарламент засудив дії Азербайджана в Карабаху та хоче переглянути відносини з Баку

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 15:43
Європарламент засудив дії Азербайджана в Карабаху та хоче переглянути відносини з Баку
фото: iStock / Getty Images Plus

Європарламент прийняв резолюцію із закликом переглянути відносини ЄС із Азербайджаном, оскільки засуджує той факт, що через військову операцію Баку проти Нагірного Карабаху з регіону виїхало фактично все населення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланям на пресслужбу Європарламенту

Деталі: Резолюцію схвалили 491 голосом "за", проти голосували 9 євродепутатів і 36 – утрималися. 

Реклама:

У тексті депутати засуджують збройну операцію, проведену Баку проти невизнаної республіки у Нагірному Карабаху 19-20 вересня, називаючи її порушенням міжнародного права і прав людини та зривом попередніх спроб домовитися про мир. 

З огляду на те, що регіон після цього залишили понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все населення Карабаху, євродепутати прирівнюють ситуацію до етнічної чистки.

Парламентарі закликають ЄС і країн-членів надати Вірменії допомогу для прийняття цих біженців з Карабаху, а також закликають до "точкових санкцій" проти посадовців уряду Азербайджану у зв’язку з систематичними порушеннями режиму тиші, а також порушеннями прав людини у Карабаху. Також вимагають розслідувати дії азербайджанських військових, що мають ознаки воєнних злочинів. 

ВІДЕО ДНЯ

На додачу, євродепутати засудили агресивну риторику керівництва Азербайджану щодо Вірменії, застерігають Баку від "воєнного авантюризму" і закликали Туреччину використати свій вплив на керівництво Азербайджану. 

Європарламент закликає ЄС переглянути відносини з Азербайджаном, оскільки стратегічне партнерство з країною, до якої є великі питання з точки зору дотримання міжнародного права й прав людини, несумісне з цілями зовнішньої політики ЄС. 

Якщо політика Азербайджану суттєво не змінюється, депутати пропонують призупинити спрощений візовий режим з Азербайджаном, а також закликають зменшувати залежність від газу з Азербайджану і бути готовими до повного припинення такого імпорту у разі прямої чи гібридної агресії Азербайджану проти Вірменії. 

Нагадаємо:

  • На полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді планувалися переговори лідерів Вірменії та Азербайджану, але президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував участь. Також на саміт у Гранаді не поїхав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пояснивши це зайнятістю.
  • Неофіційно повідомляли, що нібито причиною відмови Алієва стало небажання західних партнерів долучити Анкару до переговорного формату, а також реакція Франції на операцію Азербайджану у Нагірному Карабаху. 
  • Вірменський прем’єр Нікол Пашинян зазначив, що до новини про відмову Алієва їхати в Іспанію Єреван оцінював як "дуже ймовірний" шанс на підписання мирної угоди між країнами.

Теми: ЄСАзербайджанНагірний Карабах
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Усі новини...
ЄС
ЄС не може замінити підтримку України з боку США – Боррель
Колишній голова Єврокомісії: Україна не готова до вступу в ЄС, бо корумпована
Португалія проти фіксованих термінів розширення ЄС
Останні новини
13:09
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП України цьогоріч на 4%
13:05
На блок-посту в Києві пролунали постріли: поліція з'ясовує обставини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа буде без світла, води і палива, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
Усі новини...
Реклама: