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Європарламент засудив дії Азербайджана в Карабаху та хоче переглянути відносини з Баку

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 15:43
Європарламент засудив дії Азербайджана в Карабаху та хоче переглянути відносини з Баку
фото: iStock / Getty Images Plus

Європарламент прийняв резолюцію із закликом переглянути відносини ЄС із Азербайджаном, оскільки засуджує той факт, що через військову операцію Баку проти Нагірного Карабаху з регіону виїхало фактично все населення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланям на пресслужбу Європарламенту

Деталі: Резолюцію схвалили 491 голосом "за", проти голосували 9 євродепутатів і 36 – утрималися. 

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У тексті депутати засуджують збройну операцію, проведену Баку проти невизнаної республіки у Нагірному Карабаху 19-20 вересня, називаючи її порушенням міжнародного права і прав людини та зривом попередніх спроб домовитися про мир. 

З огляду на те, що регіон після цього залишили понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все населення Карабаху, євродепутати прирівнюють ситуацію до етнічної чистки.

Парламентарі закликають ЄС і країн-членів надати Вірменії допомогу для прийняття цих біженців з Карабаху, а також закликають до "точкових санкцій" проти посадовців уряду Азербайджану у зв’язку з систематичними порушеннями режиму тиші, а також порушеннями прав людини у Карабаху. Також вимагають розслідувати дії азербайджанських військових, що мають ознаки воєнних злочинів. 

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На додачу, євродепутати засудили агресивну риторику керівництва Азербайджану щодо Вірменії, застерігають Баку від "воєнного авантюризму" і закликали Туреччину використати свій вплив на керівництво Азербайджану. 

Європарламент закликає ЄС переглянути відносини з Азербайджаном, оскільки стратегічне партнерство з країною, до якої є великі питання з точки зору дотримання міжнародного права й прав людини, несумісне з цілями зовнішньої політики ЄС. 

Якщо політика Азербайджану суттєво не змінюється, депутати пропонують призупинити спрощений візовий режим з Азербайджаном, а також закликають зменшувати залежність від газу з Азербайджану і бути готовими до повного припинення такого імпорту у разі прямої чи гібридної агресії Азербайджану проти Вірменії. 

Нагадаємо:

  • На полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді планувалися переговори лідерів Вірменії та Азербайджану, але президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував участь. Також на саміт у Гранаді не поїхав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пояснивши це зайнятістю.
  • Неофіційно повідомляли, що нібито причиною відмови Алієва стало небажання західних партнерів долучити Анкару до переговорного формату, а також реакція Франції на операцію Азербайджану у Нагірному Карабаху. 
  • Вірменський прем’єр Нікол Пашинян зазначив, що до новини про відмову Алієва їхати в Іспанію Єреван оцінював як "дуже ймовірний" шанс на підписання мирної угоди між країнами.

Теми: ЄСАзербайджанНагірний Карабах
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