Європарламент засудив дії Азербайджана в Карабаху та хоче переглянути відносини з Баку

Європарламент прийняв резолюцію із закликом переглянути відносини ЄС із Азербайджаном, оскільки засуджує той факт, що через військову операцію Баку проти Нагірного Карабаху з регіону виїхало фактично все населення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланям на пресслужбу Європарламенту

Деталі: Резолюцію схвалили 491 голосом "за", проти голосували 9 євродепутатів і 36 – утрималися.

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У тексті депутати засуджують збройну операцію, проведену Баку проти невизнаної республіки у Нагірному Карабаху 19-20 вересня, називаючи її порушенням міжнародного права і прав людини та зривом попередніх спроб домовитися про мир.

З огляду на те, що регіон після цього залишили понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все населення Карабаху, євродепутати прирівнюють ситуацію до етнічної чистки.

Парламентарі закликають ЄС і країн-членів надати Вірменії допомогу для прийняття цих біженців з Карабаху, а також закликають до "точкових санкцій" проти посадовців уряду Азербайджану у зв’язку з систематичними порушеннями режиму тиші, а також порушеннями прав людини у Карабаху. Також вимагають розслідувати дії азербайджанських військових, що мають ознаки воєнних злочинів.

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На додачу, євродепутати засудили агресивну риторику керівництва Азербайджану щодо Вірменії, застерігають Баку від "воєнного авантюризму" і закликали Туреччину використати свій вплив на керівництво Азербайджану.

Європарламент закликає ЄС переглянути відносини з Азербайджаном, оскільки стратегічне партнерство з країною, до якої є великі питання з точки зору дотримання міжнародного права й прав людини, несумісне з цілями зовнішньої політики ЄС.

Якщо політика Азербайджану суттєво не змінюється, депутати пропонують призупинити спрощений візовий режим з Азербайджаном, а також закликають зменшувати залежність від газу з Азербайджану і бути готовими до повного припинення такого імпорту у разі прямої чи гібридної агресії Азербайджану проти Вірменії.

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