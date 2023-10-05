Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Совет Европы осудил российский удар по селу Гроза

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 19:02
Совет Европы осудил российский удар по селу Гроза
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, фото Getty Images

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила удар РФ по селу Гроза на Харьковщине, из-за чего погибли более 50 человек.

Источник: Пейчинович-Бурич в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: "Я самым решительным образом осуждаю российское нападение на продуктовый магазин в Купянске, в результате которого погибли невинные гражданские. Мои мысли с жертвами, их семьями и властью, которая столкнулась с очередной неописуемой трагедией", – отметила Пейчинович-Бурич.

Реклама:

В четверг днем российские войска обстреляли кафе и магазин в селе Гроза на Харьковщине. По предварительным данным, по месту ударили ракетой "Искандер"

По состоянию на сейчас погиб 51 человек, в том числе дети, еще шестеро получили ранения.

Глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона сообщил, что в кафе-магазине проходили поминки, на которые собралась чуть ли не треть села (по данным переписи там зарегистрировано 330 жителей).

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЕвропавойнаУкраинаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
Европа
Сентябрь стал самым жарким в истории наблюдений в Европе и мире
Страны ЕС договорились провести миграционную реформу
Президент Чехии: Европа должна уменьшить свою оборонную зависимость от США
Последние новости
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
Все новости...
Реклама: