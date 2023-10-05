Совет Европы осудил российский удар по селу Гроза

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила удар РФ по селу Гроза на Харьковщине, из-за чего погибли более 50 человек.

Источник: Пейчинович-Бурич в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: "Я самым решительным образом осуждаю российское нападение на продуктовый магазин в Купянске, в результате которого погибли невинные гражданские. Мои мысли с жертвами, их семьями и властью, которая столкнулась с очередной неописуемой трагедией", – отметила Пейчинович-Бурич.

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В четверг днем российские войска обстреляли кафе и магазин в селе Гроза на Харьковщине. По предварительным данным, по месту ударили ракетой "Искандер"

По состоянию на сейчас погиб 51 человек, в том числе дети, еще шестеро получили ранения.

Глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона сообщил, что в кафе-магазине проходили поминки, на которые собралась чуть ли не треть села (по данным переписи там зарегистрировано 330 жителей).