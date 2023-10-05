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Рада Європи засудила російський удар по селу Гроза

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 19:02
Рада Європи засудила російський удар по селу Гроза
Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, фото Getty Images

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила удар РФ по селу Гроза на Харківщині, через що загинули понад 50 людей.

Джерело: Пейчинович-Бурич в соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Я найрішучішим чином засуджую російський напад на продуктовий магазин у Куп'янську, в результаті якого загинули невинні цивільні. Мої думки з жертвами, їхніми сім'ями та владою, яка зіткнулася з черговою невимовною трагедією", – зазначила Пейчинович-Бурич.

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У четвер удень російські війська обстріляли кафе та магазин у селі Гроза на Харківщині. За попередніми даними, по місцю вдарили ракетою "Іскандер"

Станом на зараз загинула 51 людина, зокрема діти, ще шестеро зазнали поранень.

Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону повідомив, що в кафе-магазині відбувалися поминки, на які зібралася ледь не третина села (за даними перепису там зареєстровано 330 мешканців).

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Теми: ЄвропавійнаУкраїнаобстріл
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