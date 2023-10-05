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Украина получит от Испании пусковые установки для ЗРК Hawk

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 19:11
Украина получит от Испании пусковые установки для ЗРК Hawk
зрк Hawk, фото вк "центр"

Испания решила передать Украине 6 пусковых установок к зенитно-ракетным комплексам Hawk.

Источник: пресс-служба испанского правительства, пишет "Европейская правда"

Детали: Соотвествующее решение появилось по итогам переговоров главы правительства Испании Педро Санчеса и президента Владимира Зеленского.

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Во время переговоров главы Украины и Испании обсудили текущую ситуацию на фронте, в связи с этим Санчес предложил Зеленскому новые системы противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также соответствующее обучение для украинских солдат и оборудование для разминирования.

"По итогам сегодняшних переговоров с президентом Зеленским испанское правительство предоставит Украине шесть пусковых установок Hawk для борьбы с возможными российскими бомбардировками гражданских объектов и критической инфраструктуры, а также для защиты нового зернового коридора", – говорится в сообщении.

ЗРК Hawk – полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который был основным зенитным комплексом США и стран НАТО в эпоху Холодной войны. Сейчас находится на вооружении около двух десятков стран.

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Дальность уничтожения целей ЗРК Hawk – до 45-50 километров, высотность цели – до 20 километров, ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения и летит со скоростью 2,4 Маха.

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Темы: ИспанияУкраинаоружие
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