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Пашинян поедет в Испанию несмотря на отказ Алиева: надеется на мирное соглашение

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 16:52
Пашинян поедет в Испанию несмотря на отказ Алиева: надеется на мирное соглашение
ФОТО: PRIMEMINISTER.AM

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в саммите Европейского политического сообщества 5 октября в Испании, несмотря на отказ ехать туда азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Источник: Пашинян во время выступления в армянском парламенте в среду, сообщает "Европейская правда"

Детали: Армянский премьер отметил, что до новости об отказе Алиева ехать в Испанию Ереван оценивал как "очень вероятный" шанс на подписание мирного соглашения между странами, но отменять запланированную поездку не будет.

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Прямая речь: "Мы поедем и проведем там (в Гранаде. - Ред.) встречи и попробуем подробнее представить наши позиции. Конечно, нам жаль, что встреча (с Алиевым. - Ред.) не состоится, но мы надеемся, что концептуальный документ, который есть на столе, будет подписан в подходящее время. Я готов подписать этот документ".

Пашинян заверил, что мирный договор, о котором идет речь, не будет противоречить интересам Азербайджана и "полностью соответствует" интересам Армении.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Запланированная на 5 октября в Гранаде встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием президента Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона не состоится.
  • Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев после стремительной военной операции в Карабахе заявил о "более благоприятных возможностях" для мирного соглашения с Арменией.
  • А спикер парламента Армении Ален Симонян говорил, что предстоящая встреча лидеров Армении и Азербайджана станет реальной возможностью заключить мирное соглашение.

Темы: АрменияАзербайджанИспания
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