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Україна отримає від Іспанії пускові установки для ЗРК Hawk

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 19:11
Україна отримає від Іспанії пускові установки для ЗРК Hawk
зрк Hawk, фото вк "центр"

Іспанія вирішила передати Україні 6 пускових установок до зенітно-ракетних комплексів Hawk.

Джерело: пресслужба іспанського уряду, пише "Європейська правда"

Деталі: Відповідне рішення з'явилося за підсумками переговорів голови уряду Іспанії Педро Санчеса й президента Володимира Зеленського.

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Під час переговорів голови України та Іспанії обговорили поточну ситуацію на фронті, у зв'язку з цим Санчес запропонував Зеленському нові системи протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також відповідне навчання для українських солдатів та обладнання для розмінування.

"За підсумками сьогоднішніх переговорів із президентом Зеленським іспанський уряд надасть Україні шість пускових установок Hawk для боротьби з можливими російськими бомбардуваннями цивільних об'єктів та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору", – йдеться в повідомленні.

ЗРК Hawk – напівстаціонарний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який був основним зенітним комплексом США та країн НАТО в добу Холодної війни. Нині перебуває на озброєнні близько двох десятків країн.

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Дальність знищення цілей ЗРК Hawk – до 45-50 кілометрів, висотність цілі – до 20 кілометрів, ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення й летить зі швидкістю 2,4 Маха.

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Теми: ІспаніяУкраїназброя
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