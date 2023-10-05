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Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
ФОТО: РОБЕРТ НОЙМАН / FORUM

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус пояснил, что в Варшаве не понимают заявление украинской стороны о "приостановлении" рассмотрения украинской жалобы на ограничение ее сельхозпродукции во Всемирной торговой организации.

Источник: слова Телуса цитирует польское информагентство РАР, сообщает "Европейская правда"

Детали: Польский министр заявил, что речь идет об "информации СМИ", и в Варшаве не совсем понимают, что означает такое решение Украины.

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"Мы требуем, чтобы жалоба была отозвана, потому что она безосновательна и абсурдна. Как может украинское правительство жаловаться польскому правительству на то, что польское правительство помогает польскому фермеру. Это большой абсурд", – утверждает Телус.

Он добавил, что именно отзыв жалобы Киева из ВТО является предпосылкой для улучшения украинско-польских отношений.

Ранее в четверг заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина "поставила на паузу" свои жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию во Всемирной торговой организации, пытаясь найти практическое компромиссное решение.

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Говоря о ситуации с Польшей, Качка выразил надежду, что стороны смогут вернуться к обсуждению после выборов, поскольку системных препятствий для решения проблемы нет.

Как известно, после завершения действия временных ограничений на уровне ЕС на импорт отдельных видов сельхозпродукции Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину начать обжалование их действий во Всемирной торговой организации.

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Темы: зерноПольша
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