Трамп хочет стать спикером Палаты представителей США
Бывший президент США Дональд Трамп заявил что согласится на краткосрочную роль спикера Палаты представителей, чтобы служить "объединителем" для Республиканской партии, пока законодатели не примут решение о том, кто займет эту должность.
Источник: телеканал Fox News
Прямая речь Трампа: "Меня попросили выступить в качестве объединителя, потому что у меня очень много друзей в Конгрессе. Если они не получат голосов, они спросили меня, не рассматриваю ли я возможность занять должность спикера, пока они не найдут кого-нибудь на более длительный срок, потому что я баллотируюсь в президенты".
Детали: Трамп не уточнил, кто его спрашивал, хотя ряд законодателей от Республиканской партии заявили, что они предпочитают его на посту спикера.
После устранения Маккарти председатель юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан из штата Огайо, и председатель большинства в Палате представителей Стив Скализ из Луизианы, объявили о своих кандидатурах на должность спикера.
Трамп отметил, что если республиканцы не смогут прийти к консенсусу, он займет пост спикера на короткий "30, 60 или 90-дневный период".
Предыстория:
- В США впервые сняли спикера Палаты представителей
- В Белом доме перед голосованием выразили уверенность, что несмотря на ситуацию со снятием Маккарти с должности Конгресс сможет поддержать дополнительное финансирование для оборонных нужд Украины.
- Сейчас, как сообщалось, из выделенных Конгрессом 25,9 миллиарда долларов на пополнение запасов вооружений, которые поступали в Украину, осталось 1,6 миллиарда долларов. Кроме того, у США осталось около 5,4 миллиарда долларов на поставку оружия и техники из своих запасов. США уже исчерпали бы эти средства, если бы в начале года Пентагон не понял, что переоценил уже отправленное оборудование.