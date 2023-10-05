Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила соболезнования Украине в связи с российским ударом по селу Гроза на Харьковщине, в результате которого погиб 51 человек.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг Жан-Пьер

Детали: Представительница Белого дома подчеркнула, что российские удары по Украине происходят ежедневно.

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"Можете себе представить ситуацию, когда вы идете в магазин с детьми, размышляя, что у вас будет на ужин. И тут происходит взрыв, тела людей лежат вокруг. Это невероятно ужасно для украинцев, ваших коллег, которые сообщают об этом с места, для семей и детей. Это происходит в Украине каждый день", – отметила Жан-Пьер.

"Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине, ее смелым людям бороться за их свободу и демократию", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, в четверг днем российские войска обстреляли кафе-магазин в селе Гроза на Харьковщине. По предварительным данным, по месту ударили ракетой "Искандер" В результате погиб 51 человек, в том числе 6-летний мальчик, еще шестеро получили ранения.

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Это самая смертельная атака РФ на Харьковщине с начала полномасштабного вторжения. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в кафе-магазине проходили поминки, на которые собралась чуть ли не треть села (по данным переписи там зарегистрировано 330 жителей).

Российский удар осудили, в частности, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, британский посол Мартин Харрис и президент Эстонии Алар Карис.