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Уничтоженная техника и фото любовницы - хакеры взломали почту военного начальника оккупантов

"Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 05:50
Уничтоженная техника и фото любовницы - хакеры взломали почту военного начальника оккупантов

Хакеры из "Кибер Сопротивления" взломали почту руководителя спецподразделения Росгвардии ОМОН в Калужской области РФ, полковника Романа Ершова, который руководил вторжением в Припять.

Источник: Центр национального сопротивления 

Детали: Благодаря взлому почты Ершова, украинские хакеры-активисты получили очередные доказательства участия подразделений ОМОНа во вторжении в Украину.

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По состоянию на февраль 2022 года, Ершов имел должность подполковника. За участие в боевых действиях в прошлом году получил звание полковника.

 

Хакеры получили фотодоказательства вторжения ОМОНовцев в Припять и размещения личного состава в чернобыльских лесах. 

 
 
 

Также удалось получить фотографии результата работы украинских Сил обороны по Росгвардейцам.

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Открылся доступ к разного рода аналитическим документам россиян. В частности анализа работы 9 мм пистолетов МПЛ и МПЛ-1, так называемых пистолетов Лебедева. Это табельное оружие, которое было разработано "Концерном Калашникова" для подразделений Нацгвардии. Два года эксплуатации пистолетов показали, что они не пригодны для качественного применения. 

 

Также, на почте Ершова "Кибер Сопротивление" нашел доклад террористической организации "Центр поддержки Новороссии". Доклад на тему "Как Россия проигрывает войну на Донбассе?".

 

Кроме этого, женатый Ершов сохраняет пикантный контент от любовниц на своем "облаке".

 

Темы: хакерыРосcия
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