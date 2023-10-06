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Знищена техніка і фото коханки - хакери зламали пошту військового начальника окупантів

"Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 05:50
Знищена техніка і фото коханки - хакери зламали пошту військового начальника окупантів
Роман Ершов, фото ЦНС

Хакери з "Кібер спротиву" зламали пошту керівника спецпідрозділу Росгвардії ОМОН у Калузькій області РФ, полковника Романа Ершова, який керував вторгненням у Прип’ять у 2022 році.

Джерело: Центр національного спротиву 

Деталі: Завдяки цьому, отримано чергові докази участі підрозділів ОМОНу РФ у вторгненні в Україну.

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Станом на лютий 2022 року, Ершов мав посаду підполковника. За участь в бойових діях минулого року отримав звання полковника.

Є фотодокази вторгнення ОМОНівців в Прип’ять та розміщення особового складу в чорнобильських лісах. 

 
 
 

Також вдалося отримати фотографії результату роботи українських Сил оборони по Росгвардійцях.

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Окрім цього, у розпорядження хакерів потрапили різного роду аналітичні документи росіян. Зокрема, аналіз роботи 9 мм пістолетів  МПЛ та МПЛ-1, так званих пістолетів Лебедєва. Це табельна зброя, яка була розроблена "Концерном Калашнікова" для підрозділів Нацгвардії. Два роки експлуатації пістолетів показали, що вони не придатні для якісного застосування. 

 

На пошті Єршова "Кібер Спротив" знайшов доповідь терористичної організації "Центр поддержки Новороссии". Доповідь на тему "Как Россия проигрывает войну на Донбассе?".

 

Окрім цього, одружений Єршов зберігає пікантний контент від коханок на своїй "хмарі".

 

 

Теми: хакериРосія
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