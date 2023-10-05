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IT-армия остановила работу крупнейших аэропортов РФ – Федоров

Катерина ТищенкоЧетверг, 5 октября 2023, 15:21
IT-армия остановила работу крупнейших аэропортов РФ – Федоров
Самолет "Аэрофлота", иллюстративное фото LightRocket via Getty Images

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo взломала IT-армия Украины.

Источник: Федоров в Telegram, РБК

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Дословно: "IТ-армия остановила работу крупнейших аэропортов РФ – кибернаступление продолжается.

IТ-армия активно работает, почти ежедневно российские сайты выходят из строя, данные утекают, а работа госучреждений парализуется. Один из последних кейсов – остановка крупнейших аэропортов РФ. IT-армия взломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo.

Если украинские аэропорты не могут работать из-за войны, то почему это должны делать российские?".

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Детали: 28 сентября российские авиакомпании заявили о затруднениях в регистрации пассажиров в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo компании "Сирена-Трэвэл", которая связана с госкорпорацией "Ростех".

По данным РБК, проблемы при регистрации пассажиров наблюдались на рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", Azur Air, Red Wings, "Победа" и "Уральские авиалинии".

В "Ростехе" заявили, что система подверглась массовой DDOS-атаке из-за рубежа. Позднее представитель госкорпорации уточнил, что "систему подняли, сервисы восстановили работоспособность".

Темы: ФедоровРосcияITхакеры
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