Военкомат освобождал от службы депутатов и их родственников в Одессе – ГБР
Государственное бюро расследований разоблачило преступную схему выдачи так называемых "белых билетов" депутатам и их родственникам в военкомате в Одессе.
Источник: сайт ГБР
Детали: По данным бюро, схема действовала в Одесском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Один из служащих центра за деньги помогал сниматься с воинского учета мужчинам призывного возраста. Основными клиентами были местные народные избранники и их приближенный круг лиц.
За 12 тысяч долларов им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы о непригодности для военной службы. Это позволяло беспрепятственно снимать уклонистов с воинского учета.
Помогала подыскивать "вип-клиентов" знакомая работника ТЦК - начальница одного из управлений органов местного самоуправления Одесской области. Также она отвечала за расчет и бухгалтерию.
Следствием задокументировано, что по такой схеме дельцы помогли по меньшей мере 10 вип-уклонистам стать непригодными для военной службы.
5 октября работники ГБР задержали чиновницу и сотрудника Одесского РТЦК и СП во время получения 12 тысяч долларов оплаты за услугу от очередного клиента.
Задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.