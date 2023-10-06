Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Военкомат освобождал от службы депутатов и их родственников в Одессе – ГБР

Евгений КизиловПятница, 6 октября 2023, 16:50
Военкомат освобождал от службы депутатов и их родственников в Одессе – ГБР
задержание военкома-коррупционера, фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило преступную схему выдачи так называемых "белых билетов" депутатам и их родственникам в военкомате в Одессе.

Источник: сайт ГБР

Детали: По данным бюро, схема действовала в Одесском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Реклама:

Один из служащих центра за деньги помогал сниматься с воинского учета мужчинам призывного возраста. Основными клиентами были местные народные избранники и их приближенный круг лиц.

За 12 тысяч долларов им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы о непригодности для военной службы. Это позволяло беспрепятственно снимать уклонистов с воинского учета.

 

Помогала подыскивать "вип-клиентов" знакомая работника ТЦК - начальница одного из управлений органов местного самоуправления Одесской области. Также она отвечала за расчет и бухгалтерию.

ВИДЕО ДНЯ

Следствием задокументировано, что по такой схеме дельцы помогли по меньшей мере 10 вип-уклонистам стать непригодными для военной службы.

5 октября работники ГБР задержали чиновницу и сотрудника Одесского РТЦК и СП во время получения 12 тысяч долларов оплаты за услугу от очередного клиента.

Задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Темы: уклонистыОдессавоинский учеткриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба анонсировал новые и постоянные поставки ATACMS Украине

Сенцов получил ранение на фронте

фотоРада сделала шаг к запрету религиозных организаций, связанных с Россией

Будет все, что необходимо для ПВО: Германия готовит зимний пакет помощи Украине

фотоВоенные ремонтировали дом своего комбата за "боевые" с фронта: их задержали

Казахстан ввел запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в войне

Все новости...
уклонисты
Руководителю ОО дали 5 лет тюрьмы за незаконную переправку мужчин за границу
На Киевщине разоблачили "благотворителей", которые переправили в ЄС более 70 мужчин
Последние новости
18:23
Россия ударила по Херсонщине из авиации: ранены две женщины
18:07
На Закарпатье задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 10-летней падчерицы
18:07
Германия пока не будет поставлять ракеты Taurus Украине - посол
18:04
Чистая прибыль Tesla в третьем квартале упала почти вдвое
17:54
Зеленский ввел в действие решение СНБО об организации защиты объектов критической инфраструктуры
17:46
фотоЗа время работы в ГБР невеста с лакшери-свадьбы стала обладательницей элитного авто - СМИ
17:45
В Украине упростили получение электронного рецепта
17:20
Зеленский рассчитывает, что ООН поможет Украине с поддержкой стран Глобального Юга
17:09
Израиль получил первую партию бронетехники от США с начала нападения ХАМАС
17:09
УЕФА приостановил проведение матчей в Израиле
Все новости...
Реклама: