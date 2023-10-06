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Военкомат освобождал от службы депутатов и их родственников в Одессе – ГБР

Евгений КизиловПятница, 6 октября 2023, 16:50
Военкомат освобождал от службы депутатов и их родственников в Одессе – ГБР
задержание военкома-коррупционера, фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило преступную схему выдачи так называемых "белых билетов" депутатам и их родственникам в военкомате в Одессе.

Источник: сайт ГБР

Детали: По данным бюро, схема действовала в Одесском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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Один из служащих центра за деньги помогал сниматься с воинского учета мужчинам призывного возраста. Основными клиентами были местные народные избранники и их приближенный круг лиц.

За 12 тысяч долларов им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы о непригодности для военной службы. Это позволяло беспрепятственно снимать уклонистов с воинского учета.

 

Помогала подыскивать "вип-клиентов" знакомая работника ТЦК - начальница одного из управлений органов местного самоуправления Одесской области. Также она отвечала за расчет и бухгалтерию.

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Следствием задокументировано, что по такой схеме дельцы помогли по меньшей мере 10 вип-уклонистам стать непригодными для военной службы.

5 октября работники ГБР задержали чиновницу и сотрудника Одесского РТЦК и СП во время получения 12 тысяч долларов оплаты за услугу от очередного клиента.

Задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Темы: уклонистыОдессавоинский учеткриминал
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