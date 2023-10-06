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Беларусь провела встречу иностранных дипломатов с депортированными из Украины детьми

Татьяна ОлейникПятница, 6 октября 2023, 21:12
Беларусь провела встречу иностранных дипломатов с депортированными из Украины детьми
встреча иностранных дипломатов с депортированными из Украины детьми в Беларуси. Фото с Facebook Екатерины Рашевской

Иностранные дипломаты посетили в Беларуси места нахождения вывезенных из Лисичанска и Северодонецка украинских детей.

Источник: юристка Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская в Facebook

Прямая речь: "С 44 детьми из Лисичанска и Северодонецка встретились представители Зимбабве, Индии, Катара, КНР, Кубы, Монголии, ОАЭ, России, Сирии, а также Палестины. К пропагандистскому мероприятию присоединились служащие из Беларуси, Союзного государства и СНГ.

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Другие государства объявили бойкот и отказались участвовать в мероприятии, проведение которого не соответствует принципу наилучших интересов ребенка и преследует цель исключительно легитимизации международных противоправных деяний".

Детали: По словам правозащитницы, первый секретарь Посольства РФ в Беларуси Карина Багиева показала, что украинским детям навязывают российское гражданство и организацию учебного процесса, не позволяющего сохранить национальную идентичность.

Поверенный в делах Катара Абдулаиз Аль-Кувари помог установить, что белорусские семьи берут к себе украинских детей. Эту информацию также подтвердила директор одной из новополоцких школ.

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Предыстория:

  • Ранее МИД Украины сообщало, что Беларусь намерена организовать у себя в стране встречу представителей иностранного дипкорпуса с украинскими детьми, вывезенными из временно оккупированных Россией Лисичанской и Северодонецкой. Цель мероприятия – легализация незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Темы: Беларусьдепортация
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