В Беларуси ночью прогремел взрыв на железнодорожной станции - СМИ
Пятница, 6 октября 2023, 12:28
Следователи собщают, что ночью в беларуских Колодищах произошел теракт на железнодорожной станции Озерище, пишут СМИ.
Источник: "Зеркало, "Мотолько помоги"
Детали: Сообщается, что примерно в 23.15 в домах местных жителей после взрыва "прошла волна, в доме затряслись окна и кровать".
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А утром 6 октября силовики стали проводить опрос местных жителей, которым сообщили, что "был теракт на станции Озерище, взорвали железную дорогу".
В соцсетях люди пишут, что взрывов вечером было два, они также сообщают, что до утра на дорогах дежурили силовики, а сейчас идут опросы.
МЧС, МВД или СК Беларуси ничего до сих пор молчат.
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