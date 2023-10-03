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Беларусь объявила о проверке боеготовности армии

Татьяна ЛозовенкоВторник, 3 октября 2023, 12:01
Беларусь объявила о проверке боеготовности армии
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО "БЕЛТА"

Беларусь во вторник объявила о проведении проверки боеготовности армии страны.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси 

Дословно: "...начат очередной этап проверки боевой готовности Вооруженных сил.

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Проверка носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по назначению. 

Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в частности пересеченной местностью". 

Детали: Проверку начали 3 октября по приказу самопровозглашенного лидера Александра Лукашенко.

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Белорусское Минобороны сообщает о запланированных передвижениях военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Также во время проверки предполагается задействование авиации для поддержки действий Сухопутных войск.

Темы: БеларусьармияВооруженные силыЛукашенко
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