Беларусь объявила о проверке боеготовности армии

Беларусь во вторник объявила о проведении проверки боеготовности армии страны.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси

Дословно: "...начат очередной этап проверки боевой готовности Вооруженных сил.

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Проверка носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по назначению.

Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в частности пересеченной местностью".

Детали: Проверку начали 3 октября по приказу самопровозглашенного лидера Александра Лукашенко.

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Белорусское Минобороны сообщает о запланированных передвижениях военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Также во время проверки предполагается задействование авиации для поддержки действий Сухопутных войск.