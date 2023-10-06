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В Сумской области погиб ребенок, который нашел взрывчатку во дворе

Татьяна ОлейникПятница, 6 октября 2023, 22:23

14-летний подросток погиб 6 октября в Охитырском районе Сумской области от взрывчатки, которую нашел во дворе.

Источник: комментарий ГУНП в Сумской области "Суспильному"

Детали: По информации правоохранителей, в домохозяйстве, где произошел взрыв, проживает многодетная семья. По словам матери потерпевшего парня, во время происшествия она вместе с другими детьми находилась в доме.

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Ее сын во дворе разбирал рыбачьи сетки. В это время раздался взрыв. Женщина, выбежав во двор, увидела, что у сына сильно травмированы руки и тело. Подростка госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм.

Темы: Сумская областьдети
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