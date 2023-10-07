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Пришлось рассматривать более тысячи фейковых поправок – Арахамия об изменениях в бюджет

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 октября 2023, 03:56
Пришлось рассматривать более тысячи фейковых поправок – Арахамия об изменениях в бюджет
Давид Арахамия, фото с его Facebook-страницы

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия сообщил, что депутатам пришлось рассматривать более 1000 фейковых поправок к законопроекту об изменениях в госбюджет 2023 года, которые предусматривают дополнительное финансирование оборонного сектора.

Источник: Арахамия, цитирует агентство "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я не понимаю, как можно не голосовать за вопросы, связанные с усилением нашей обороны.

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Однако, к сожалению, пришлось рассматривать более 1000 фейковых поправок.

Мне кажется, что таким образом просто пытались затянуть процесс, ведь следующий законопроект – перенаправление военного НДФЛ (налога) на доходы физических лиц – ред.) из бюджетов общин в бюджет государства для расходов, связанных с войной.

Очевидно, существует много людей, которым нравится брусчатка, а не артиллерия".

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"Деньги выделяются на силы безопасности и обороны, из них 80% средств – это зарплаты нашим военным. Именно поэтому странно, что возникли споры на эту тему".

Детали: Политик отметил, что после длительного рассмотрения окончательного варианта документа на пленарном заседании Верховной Рады он остался практически в том же виде, в котором был проголосован на профильном комитете.

Нардеп напомнил, что Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу приняла законопроект №10038 об изменениях в бюджет 2023 года, который предусматривает увеличение расходов на финансирование безопасности и обороны на более 322 млрд грн.

Темы: Верховная РадаАрахамия бюджет
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