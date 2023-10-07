Пришлось рассматривать более тысячи фейковых поправок – Арахамия об изменениях в бюджет
Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия сообщил, что депутатам пришлось рассматривать более 1000 фейковых поправок к законопроекту об изменениях в госбюджет 2023 года, которые предусматривают дополнительное финансирование оборонного сектора.
Источник: Арахамия, цитирует агентство "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Я не понимаю, как можно не голосовать за вопросы, связанные с усилением нашей обороны.
Однако, к сожалению, пришлось рассматривать более 1000 фейковых поправок.
Мне кажется, что таким образом просто пытались затянуть процесс, ведь следующий законопроект – перенаправление военного НДФЛ (налога) на доходы физических лиц – ред.) из бюджетов общин в бюджет государства для расходов, связанных с войной.
Очевидно, существует много людей, которым нравится брусчатка, а не артиллерия".
"Деньги выделяются на силы безопасности и обороны, из них 80% средств – это зарплаты нашим военным. Именно поэтому странно, что возникли споры на эту тему".
Детали: Политик отметил, что после длительного рассмотрения окончательного варианта документа на пленарном заседании Верховной Рады он остался практически в том же виде, в котором был проголосован на профильном комитете.
Нардеп напомнил, что Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу приняла законопроект №10038 об изменениях в бюджет 2023 года, который предусматривает увеличение расходов на финансирование безопасности и обороны на более 322 млрд грн.