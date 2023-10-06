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ОГП открыл дело из-за драки нардепов Куницкого и Дмитрука

"Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 17:30
ОГП открыл дело из-за драки нардепов Куницкого и Дмитрука
скриншот

Генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства из-за драки бывшего нардепа "Слуги народа" Артема Дмитрука и действующего депутата этой же фракции Александра Куницкого.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "По факту инцидента, который произошел между народными депутатами и гражданином 5 октября в центре Киева, генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства.

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Правовая квалификация - умышленное средней тяжести телесное повреждение, а также хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц".

Детали: Уточняется, что уголовные производства объединены, а досудебное расследование поручено Главному следственному управлению ГБР.

Что предшествовало: 5 октября стало известно, что в центре Киева произошла драка с участием внефракционного депутата Артема Дмитрука и депутата от фракции "Слуга народа" Александра Куницкого.

ВИДЕО ДНЯ

В сети обнародовали ряд видеозаписей.

УП на источники сообщала, что правоохранители усматривают признаки хулиганства и нанесения умышленных телесных повреждений средней тяжести в их действиях.

Темы: Слуга народаВерховная Рададрака
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