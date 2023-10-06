ОГП открыл дело из-за драки нардепов Куницкого и Дмитрука
Генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства из-за драки бывшего нардепа "Слуги народа" Артема Дмитрука и действующего депутата этой же фракции Александра Куницкого.
Источник: пресс-служба ОГП
Дословно: "По факту инцидента, который произошел между народными депутатами и гражданином 5 октября в центре Киева, генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства.
Правовая квалификация - умышленное средней тяжести телесное повреждение, а также хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц".
Детали: Уточняется, что уголовные производства объединены, а досудебное расследование поручено Главному следственному управлению ГБР.
Что предшествовало: 5 октября стало известно, что в центре Киева произошла драка с участием внефракционного депутата Артема Дмитрука и депутата от фракции "Слуга народа" Александра Куницкого.
В сети обнародовали ряд видеозаписей.
УП на источники сообщала, что правоохранители усматривают признаки хулиганства и нанесения умышленных телесных повреждений средней тяжести в их действиях.