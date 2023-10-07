Пограничные наряды следят за "проверкой боеготовности" в Беларуси - Наев
Суббота, 7 октября 2023, 08:26
Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев напомнил, что в Беларуси начали "проверку боевой готовности" их вооруженных сил, и что Украина усиливает бдительность своих военных.
Источник: Наев в Facebook
Прямая речь Наева: "В свою очередь, мы на соответствующих направлениях усиливаем бдительность наших пограничных нарядов.
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Также удерживаем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых по состоянию на сейчас достаточно для выполнения этих задач".
Детали: Наев также объяснил правила военной науки, когда в случае роста угрозы Генеральный штаб должен добавить дополнительные силы и средства.
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