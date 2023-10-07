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На Херсонском направлении Силы обороны успешно поражают тылы врага – сводка

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 октября 2023, 07:04
На Херсонском направлении Силы обороны успешно поражают тылы врага – сводка
украинские защитники, фото Генштаба

Силы обороны на Херсонском направлении ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады россиян и успешно поражают вражеские тылы.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах".

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Детали: За прошедшие сутки кремлевские войска нанесли очередной ракетный удар по гражданскому объекту в центральной части города Харьков.

В результате таких террористических действий погибли 2 человека, еще 30 человек получили ранения. Поврежден 61 многоквартирный, 17 частных домов и 10 объектов социально-бытовой сферы.

Авиационным ударам подверглись: Ивановка, Подолы, Синьковка, Петропавловка, Пески-Радьковские Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Спирное, Веселое, Клещеевка, Андреевка, Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В целом враг нанес 3 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам Украины. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На фронте за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновений.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение южнее Андреевки Донецкой области.

Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага у Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении защитники сдерживают врага в районе северо-восточнее Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех севернее Копани и севернее Новопрокоповки.

В ходе ведения наступательных (штурмовых) действий на Бахмутском направлении имели частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области.

Украинские воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, 6 артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.

Темы: войнаВооруженные силы
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