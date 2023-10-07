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Прикордонні наряди пильнують за "перевіркою боєготовності" у Білорусі – Наєв

Роман ПетренкоСубота, 7 жовтня 2023, 08:26
Прикордонні наряди пильнують за перевіркою боєготовності у Білорусі – Наєв
скриншот

Командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв нагадав, що у Білорусі розпочали "перевірку бойової готовності" їхніх збройних сил, і що Україна підсилює пильність своїх військових.

Джерело: Наєв у Facebook

Пряма мова Наєва: "Своєю чергою, ми на відповідних напрямках підсилюємо пильність наших прикордонних нарядів.

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Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань".

Деталі: Наєв також пояснив правила воєнної науки, коли у випадку зростання загрози Генеральний штаб має додати додаткові сили та засоби.

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Теми: Збройні силиНаєвкордонБілорусь
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