Россия бросает резервы на север от Бахмута, чтобы сдержать наступление Сил обороны – Евлаш

Российские военные пытаются помешать Силам обороны продвигаться на север от Бахмута.

Источник: начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Сейчас там (в районе Бахмута - ред.) продолжаются интенсивные боевые действия.

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Противник продолжает применять контрнаступательные подразделения на этом направлении, чтобы не дать нам развить наше наступление, не выйти на оперативное пространство и не освободить этот фланг.

Он применяет все свои имеющиеся силы и резервы, поскольку понимает, что потеря этого фланга еще может обернуться для него достаточно разными последствиями".

Детали: По словам Евлаша, Силы обороны "сейчас там пытаются максимально нанести поражение противнику".