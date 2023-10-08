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Росія кидає резерви на північ від Бахмута, щоб стримати наступ Сил оборони – Євлаш

Ольга Глущенко Неділя, 8 жовтня 2023, 03:56
Росія кидає резерви на північ від Бахмута, щоб стримати наступ Сил оборони – Євлаш
ілюстративне фото з сайту Армія Inform

Російські військові намагаються перешкодити Силам оборони просуватися на північ від Бахмута.

Джерело: начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Зараз там (в районі Бахмуту – ред.) продовжуються інтенсивні бойові дії.

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Противник продовжує застосовувати контрнаступальні підрозділи на цьому напрямку, аби не дати нам розвинути наш наступ, не вийти на оперативний простір та не звільнити цей фланг.

Він застосовує всі свої наявні сили та резерви, оскільки розуміє, що втрата цього флангу ще може обернутися для нього досить різними наслідками".

Деталі: За словами Євлаша, Сили оборони "зараз там намагаються максимально завдати ураження противнику".

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Теми: війнаБахмут
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