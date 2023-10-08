На блокпосту Херсонщины задержали наводчика, который отчитывался россиянам о прилетах
Воскресенье, 8 октября 2023, 11:39
На одном из блокпостов Херсонской области Нацгвардия задержала вражеского наводчика, у которого были переписки с россиянами.
Источник: Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии
Детали: На блокпосте во время проверки был задержан мужчина, который не имел при себе документов, удостоверяющих личность.
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Зато в мобильном телефоне было обнаружено фото мест попаданий вражеской артиллерии, которые он посылал на номера мобильных телефонов из РФ.
Для установления личности и всех обстоятельств задержанный передан работникам профильных правоохранительных органов.
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