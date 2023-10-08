На блокпосту Херсонщини затримали навідника, який звітував росіянам про прильоти
Неділя, 8 жовтня 2023, 11:39
На одному з блокпостів Херсонської області Нацгвардія затримала ворожого навідника, в якого були переписки з росіянами.
Джерело: Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії
Деталі: На блокпосту під час перевірки було затримано чоловіка, який не мав при собі документів, що посвідчують особу.
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У його мобільному телефоні було виявлено фото місць влучань ворожої артилерії, які він надсилав на номери мобільних телефонів з РФ.
Для встановлення особи та всіх обставин затриманого передано працівникам профільних правоохоронних органів.