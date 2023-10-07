В Новой Каховке взорвали "единоросса" - он умер в больнице

В оккупированной Новой Каховке подорвали так называемого "секретаря местного отделения" партии диктатора Владимира Путина "Единая Россия".

Источник: РИА Новости

Детали: В Новой Каховке подорвали автомобиль Владимира Малова 1957 г.р.

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Он в больнице "в крайне тяжелом состоянии", врачи "борются за его жизнь".

По словам оккупантов, Малов в Новой Каховке "строил новую жизнь".

Обновлено: Позже издание сообщило, что Малов "умер от ран, полученных во время подрыва его автомобиля".