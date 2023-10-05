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С Херсонской области вывезли более 300 детей за время обязательной эвакуации - ОВА

Татьяна ОлейникЧетверг, 5 октября 2023, 20:14
С Херсонской области вывезли более 300 детей за время обязательной эвакуации - ОВА
Семья уезжает из Херсонской области, которую постоянно обстреливают россияне. Фото - Херсонская ОВА

Из Херсонской области от 14 сентября, когда объявили обязательную эвакуацию детей, вывезли уже 305 детей с их семьями.

Источник: Херсонская ОВА в Facebook

Детали: По данным ОВА, 5 октября из Белозерки уехала еще одна семья. Эвакуационным поездом мать, трое детей и кошка были эвакуированы в Хмельницкий.

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Там их встретят представители Хмельницкой ОВА и "Красного Креста", которые доставят семью к месту проживания.

Также тем, кто решил эвакуироваться, оказывают денежные выплаты, гуманитарную помощь, психологическую и юридическую поддержку.

Дословно: "Желающие выехать с опасных территорий могут обратиться в контактный центр Херсонской ОВА: 0800 101 102 или непосредственно в работники органов местного самоуправления вашего населенного пункта".

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Предыстория:

  • 13 сентября на Совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 населенного пункта, постоянно обстреливаемых Россией.

Темы: эвакуациядетиХерсонская область
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