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Президент Польши: Нападение ХАМАС на Израиль отвлекает внимание мира от Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 8 октября 2023, 17:32
Президент Польши: Нападение ХАМАС на Израиль отвлекает внимание мира от Украины
Анджей Дуда, фото Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда считает, что нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль будет способствовать полномасштабной агрессии РФ против Украины, поскольку отвлечет от нее внимание мира.

Источник: Дуда в воскресном эфире Polsat News, его цитирует государственное информагентство РАР, пишет "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос, будет ли ситуация на Ближнем Востоке, связанная с атаками ХАМАС на Израиль, иметь эффект "отвлечения глаз от Украины", Дуда ответил утвердительно.

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"Это, безусловно, способствует России и российской агрессии против Украины, это отвлекает внимание мира", – отметил президент Польши, одновременно предостерегая, что Варшава должна смотреть на события в Израиле с точки зрения собственных интересов.

В то же время Дуда спрогнозировал, что Европейский Союз может испытать очередную волну миграции.

"Темы, которые мы обсуждали в последнее время – премьер-министр Матеуш Моравецкий в Гренаде и я на встрече в Порту – становятся еще более актуальными. Вопрос нашей безопасности, защиты границ Польши, границ ЕС и Шенгенской зоны становится все более важным", – считает он.

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Предыстория:

  • В субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.
  • Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.
  • В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 600 человек.

Темы: ПольшаИзраильСектор ГазаРосcия
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